國內防疫旅館群聚再增一起，中央流行疫情指揮中心表示，有4例境外移入個案曾入住台北市某防疫旅館接連確診，經基因序列及疫調確認，感染源為其中一名香港入境住客，因此將其餘3人改判本土個案。此為國內累計第15起防疫旅館群聚，共23例境外移入改判本土個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該台北市防疫旅館房間為扇形分布，4名個案的房間都集中在同一側，且房間相鄰，先後入住並發病，經過基因定序結果都是相同的Omicron BA.2序列；從發病時間來看，案19934香港入境個案最早入住且發病，另外3案（20016、20110、20256）分別來自越南、大陸、日本入住及發病時間都較晚，因此研判遭案19934間接環境感染，因此改判本土。

羅一鈞說明，該樓層住客皆已採檢並移置，整層清空；旅館10名員工採檢皆為陰性，同樓層、上下房號、同時段採檢住客共13人，其中11人陰性，2人待召回採檢。衛生單位已完成環境調查，發現電梯沒有確實分流，住客外出採檢時可能間接與員工接觸，且一樓門禁管制及房內送風系統都需要加強，如改善後經複驗才能重啟該樓層。

自去年12月以來，全台累計15家防疫旅館群聚，包括台北7家、桃園3家、高雄3家、新北2家；共有25例個案研判為防疫旅館相關，其中23例由境外移入改判本土。