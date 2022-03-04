大陸十三屆全國人大五次會議今天（4日）中午12時在人民大會堂新聞發佈廳舉行新聞發佈會，針對去年大陸全國人大通過了《反外國制裁法》，發言人張業遂表示，這是「一部針對性很強的專門法律，突出的是一個『反』字」，他以不點名的方式暗指美國，「動輒揮舞制裁大棒的霸凌行徑」，中國也用法律手段保護自身的合法權益。

張業遂表示，通過立法反制外國制裁、干涉和「長臂管轄」，是很多國家的通常做法。中國的《反外國制裁法》是一部指向性、針對性很強的專門法律，突出的是一個「反」字。

「中國不惹事，但也不怕事」，張業遂接著話鋒一轉，以不點名方式指責美國，「對那些動輒揮舞制裁大棒的霸凌行徑，中國通過反外國制裁法等法律手段，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、組織的合法權益。」

張業遂表示，中國一貫主張在堅持和平共處五項原則的基礎上，發展同各國的友好關係，一貫反對霸權主義和強權政治。

張業遂強調，中國的《反外國制裁法》是應對遏制打壓的防禦措施，與一些國家的「單邊制裁」有本質區別。