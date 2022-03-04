移民署台中市第二服務站主任王驥與同仁送上關心與祝福。（移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供）

歐拉一家「三口」選擇在台定居。（移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供）

俄烏戰爭交戰已超過1周，台灣新住民烏克蘭籍的歐拉新繫家鄉家人，她說，烏克蘭的家距離首都基輔30公里，莫約是台中市中心到清水區距離，家人可清楚看到炸彈閃光，令人擔憂。移民署中區事務大隊台中市第二服務站指出，在台居停留的烏克蘭新住民及外國朋友，將會持續給予關懷及協助。

台中市第二服務站主任王驥關懷烏克蘭籍新住民歐拉，3日特別帶領同仁親自送上關心與祝福，並告知居留延期相關注意事項，以及介紹為外來人士提供便利友善的在台生活諮詢服務熱線「1990」等相關資訊，更同心祈願俄烏戰爭早日結束，世界享有永續和平。

丈夫辛先生說，他與歐拉在波蘭工作相識相戀，進而結成連理，往年都會帶歐拉回台，生活適應良好；歐拉也表示，因老公就是專業台式料理主廚，讓她愛上台式料理；歐拉的家庭成員還有一隻從烏克蘭認養的流浪貓，帶著牠到波蘭工作再回到台灣，如今一家「三」口選擇在台定居。

「真的很幸運！在開戰前我們在莫斯科完成所有手續，順利提出在台居留申請。」由於俄烏戰事爆發，歐拉家人都仍留在烏克蘭，歐拉說，因母親是學校老師，所以家人們都躲到學校地下室，烏克蘭的家距首都基輔 30公里，莫約是台中市中心到清水區距離，家人可以清楚看到炸彈閃光，當家人躲避轟炸時，能明顯感受四周牆面震動。透過她的描述，戰爭驚恐的畫面似乎歷歷在目。

台中市第二服務站主任王驥表示，移民署對於因家鄉遭受戰火侵襲，在台居停留的烏克蘭新住民及外國朋友，會持續給予關懷及協助，例如居停留都可依規定延期，若即將屆期或居留原因消失，但因母國有危險性而無法離境，皆可向移民署各服務站申請延長停留／離台期限，沒有次數限制。

另外，還有「1990」諮詢專線提供中、英、日、越、泰、印尼等 7 種語言，在台遇到任何問題的外國朋友，都可撥打尋求協助；王驥強調，大家要關心自己也要關心他人，地球村中無人能置身事外，祈願俄烏戰爭早日結束，不要再有災難，建立永續和平的世界。