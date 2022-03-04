基隆市長參選人謝國樑呼籲鄰長事務費提高至1500元。（謝國樑提供／楊亞璇基隆傳真）

基隆市長參選人謝國樑與基隆市議會議長蔡旺璉4日召開記者會，指出鄰長在地方上協助里民處理諸多事宜，卻遭到長期忽視，基隆鄰長事務費僅500元，實屬不合理，呼籲比照新北提升至1500元。

謝國樑表示，鄰長在地方編制上無任何薪資給付，僅靠縣市政府每月給予交通補貼，台北市為2000元、新北市為1500元、桃園市2500元，而基隆鄰近雙北，居然維持500元，實屬不合理，謝國樑呼籲比照新北，提升至1500元。

謝國樑認為，同為北北基生活圈，為何基隆與雙北津貼差了3到4倍，「基隆的鄰長需要的是一份尊重」。同時，也請託蔡旺璉，期望將來能夠通過這項提案，替鄰長爭取合理的權益。

謝國樑說，在疫情爆發期間，鄰長協助防疫，冒著風險 ，卻連優先施打的疫苗順序都未被保障，鄰長與跨黨派議員曾要求中央，鄰長應納入優先施打順序，卻未遭重視，今再度替鄰長發聲。

蔡旺璉則表示「鄰長是推動地方市政的延續，應重視鄰長權益」，會中也提及，在防疫期間，鄰長作為地方最基層的幹部，為了能夠落實防護政策，常自掏腰包購買面罩、口罩、手套等防疫物資，用以執行公務。

謝國樑呼籲，請市府應重視基層人員，若未來當選基隆市長，將會改善鄰長事務費的問題，保障鄰長權益的同時，也能提供市民更優質的服務。