國外一名學生吃了冰箱裡的隔夜雞肉麵後，竟導致敗血症、皮膚發紫，最終甚至截肢雙腳，引發國內外媒體關注，不少人擔心，是因吃隔夜食物所引發的疾病，不過陳志金醫師表示，此案例出自於《新英格蘭醫學雜誌》針對皮膚紫斑並討論有哪些鑑別診斷方法，指這可能是「腦膜炎雙球菌」的菌血症導致，而非隔夜雞肉麵條。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書粉專發文分享，細菌感染引發敗血症，之後發生彌漫性血管內凝血異常，確實會出現皮膚紫斑，假若雙腳壞死，也是會需截肢保命，但報導中的主角恐是罹患「腦膜炎雙球菌」（Neisseria meningitidis）的菌血症，主要經由口鼻分泌物或飛沫傳播，而非食物放冰箱腐壞所造成。

陳志金醫師提到，腦膜炎雙球菌一般會引起「流行性腦脊髓膜炎」，患者身上會出現發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，就算使用合適的抗生素治療，致死率仍高達10至15%，還有的是未經腦脊髓膜炎症狀，直接進展成「流行性腦脊髓膜炎敗血症」，會出現瘀斑、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等，致死率可高達40%，且存活者中有20%產生相關後遺症。

陳志金醫師10年前也曾遇過同樣病症的患者，當時一名30歲女性被送來醫院時，人已呈現昏迷，醫護人員緊急插管、接上呼吸器，但女子狀況依舊未好轉，而且血壓非常低，全身冰冷，不僅如此，身體及四肢的皮膚上有許多出血和紫斑，就連眼睛、鼻孔、嘴巴、下體都在流血，起初眾人都認為，是同居男友家暴所致，但他矢口否認，病患在院後第11個小時，停止心跳停，急救無效。

醫護人員進行檢查後，在病患的血液培養發現「腦膜炎雙球菌」，且腦膜炎雙球菌未經腦脊髓膜炎過程，直接進展到敗血症感染，因此病患身上才會出現瘀斑、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等，而此病症極為罕見，台灣自2009年至2016年，確定個案總計39例，平均每年約4至5例，均為散發病例。

陳志金醫師表示，遇過一次就終身難忘，且此病可怕之處就是惡化速度快、高致死率高，病患因此病過世，家屬經常都難以接受，患者明明身體很健康，但突然間就病倒喪命，對此他也透露，「病人的外觀經常被誤以為是發生『家暴事件』，或『在軍中被霸凌了』」，腦膜炎雙球菌透過飛沫傳染，傳染力高，而醫護人員都是近距離接近患者，為保險起見，接觸過病患都須預防性投藥。