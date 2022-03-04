高雄連續多日無本土確診個案，但4日卻新增1例本土確診個案，且並非匡列隔離對象「陰轉陽」確診，而是屬於新案，染疫的是一名30多歲女子，曾打過1劑BNT疫苗，並於228連假在國內旅遊，3日因症就醫採檢確診，目前感染源仍然未明。

高市府衛生局表示，該名確診患者為30多歲女性，曾在自助餐店工作，3日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，因病到診所就醫快篩呈現弱陽性反應，診所醫師立即將患者轉往醫院採檢PCR陽性確診，該個案曾經於228連假和友人去花東旅遊，目前已經緊急匡列採檢接觸者，感染源仍待釐清。

高雄市長陳其邁表示，從個案發病期間的Ct值變化，加上她曾於2月27日至3月1日到花東旅遊，不排除是在外地被感染，但目前感染源仍需要一些時間來釐清。由於又有確診個案發生，陳其邁再三提醒民眾盡快打疫苗，並遵守相關防疫規定。

高市府衛生局指出，由於個案有跨縣市旅遊的活動史，目前已經協請各縣市政府協助疫調，衛生局也公布該個案在高雄的足跡，2月24日至26日及3月2日曾在左營區大偉自助餐工作，並於2月24日、25日到高雄市餐飲職業工會附設職業訓練中心辦理相關手續及繳納費用，另外，在2月26日曾到鼓山區7-ELEVEN榮夏門市。

針對該名個案只打一劑疫苗卻仍在餐飲店服務，已經違反防疫規定，是否對其開罰？衛生局表示，該個案是自助餐外場工作人員，後續會針對患者的病例調查或進行相關陳述，希望釐清在12底接種第一劑疫苗的事實，是否有其他顧慮，會在疫調釐清後對外報告，而若有民眾到餐廳未依規定落實實聯制，查明相關事證後會依法處理。