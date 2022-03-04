為加速改善空氣汙染與提升低汙染運具使用率，各縣市政府陸續公告汰舊換新補助，中華汽車（2204）eMOVING電動機車把握契機，針對全車系推出最高30期零利率、日付66元起銅板價的輕鬆方案，若選擇現金購車可直接享折抵5000元，大幅減輕民眾購車負擔。

中華eMOVING指出，除了原汰舊換新補助外，全台各地環保局也祭出加碼優惠，其中新北市加碼購買電動機車8000元優惠只到3月底，以新北市汰舊換新購買EZ1為例，工業局補助7000元、環保署3000元、還有環保局5000元、再加上振興加碼8000元，與舊車回收金300元，總計最高可以省下23300元，呼籲有意購車民眾趕快出手。

中華eMOVING指出，旗下EZ1車款使用Gogoro Network換電系統，另擁有同級車最輕巧的圓潤車體及最滿載的雙前置物空間，甫推出就受到消費者的喜愛，3月購車除享分期30期零利率日付66元外，再加贈超人氣原廠三件組，包括e-mu造型專屬風鏡、e-mu造型專屬腳踏墊及經典手機支架（市價合計3689元）。