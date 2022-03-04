俄烏戰況愈演愈烈，使得美股期指翻黑下挫，台股4日跟開低走低，台積電失守600元大關，終場指數下跌197.88點，收在17736.52點，跌破五日線。台股近日震盪加劇，看過大風大浪的投信董座紛跳出來信心喊話，國泰投信董事長張錫4日表示，ESG、電動車、碳中和等長期趨勢並未因戰事而有所改變；新光投信董事長劉坤錫則判斷，台股受俄烏戰爭影響「最壞的情況已過」，3月中旬美國聯準會將公布利率決策，台股有機會「重開機」！

張錫分析，俄烏的戰事不免影響股市、油價和投資心理面，但就當前來看，長期趨勢並未因戰事而有所改變，包括ESG、電動車、碳中和等，大趨勢一旦成形就是一去不回頭，包括區域性戰事、Omicron疫情等，這些都算是短線事件，短期事件影響都只是個過程，畢竟事件發生後終將回歸基本面，而台股有企業獲利及殖利率支撐，是相對安全的資金避風港。

劉坤錫則判斷，目前台股受俄烏戰爭影響下，最壞的情況已過，但戰情持續膠著中，預估台股3月上半月「以盤待變」，3月中旬美國聯準會將公布利率決策，若決策內容及升息幅度符合市場期待，台股有機會「重開機」，現在台股盤整越久、未來反彈力道就越大。

劉坤錫分析，以投信法人來說，自2月俄烏戰爭爆發後，國內投信已連續21天持續買超台股，為史上最長買超，這次買盤力道之強，看出投信在台股市場扮演更重要的角色，今年投信法人布局台股，仍著重以業績為主軸，搭配產業成長性為輔，電子股仍是主軸。

根據歷史經驗來看，過去只要戰爭爆發後，台股中長線多會出現一波反彈行情。劉坤錫推估，台股先前盤整，只要盤越久，越有利於後市反彈力道；關鍵仍是看俄烏戰情持續多久，但俄烏戰爭對台股而言，最大的衝擊已過，台股3月有機會重開機。

劉坤錫進一步分析，3月美國聯準會將召開利率決策會議，也將影響台股後市，目前聯準會主席鮑爾赴國會作證提到，聯準會將在3月啟動升息，唯幅度仍未確定，假使未來聯準會升息步調，符合市場預期，例如在2碼以內，市場將重新解讀為利空出盡，對台股可望再添柴火，現階段台股盤整越久，後市反彈的力道越值得期待。

國泰投信也舉出，回顧過去20年重大戰事發生後，觀察MSCI全球股市表現，地緣衝突爆發在短期（通常為1周~1個月內），都將打壓風險偏好，導致風險資產受損。但除了2001年911事件美國本土直接遇襲、2014年美國空襲敘利亞引發短線跌幅約5~6％外，其他幾次的影響時間都較短，且戰事發生後1至3個月也多見止跌回升。

國泰投信指出，除了近期的戰事因素外，2022年亦包含了通膨、Fed升息等大概率事件使得變數繁多，而在無風險利率攀升的環境下，台股中「價值投資」的優勢將進一步被突顯。一般所謂「價值投資」係指尋找具低本益比(P/E)及低股市淨值比(P/B)特色，並擁有良好股息收益率的股票，此類個股擁有較佳的升息防禦性與抗跌性，且若同時本業營運正向的話，亦可讓投資人長期享有資本增值的機會。