【高雄訊】今年在美濃永安老街首度舉辦的蝶舞光節在228連假後圓滿落幕，期間吸引了許多遊客造訪參觀燈節、享用客家美食小吃，為美濃客家小鎮增添了浪漫又時髦的氛圍。高雄市政府觀光局緊接著將於3/5、3/6「華麗燈場」的「客家小吵」音樂節，邀請周蕙、許富凱、羅文裕等知名音樂歌手及樂團，在美濃文創中心廣場輪番開唱，展開熱鬧的音樂饗宴，將南台灣的熱情繼續蔓延，以「客家小吵」音樂節嗨翻美濃小鎮。

美濃在地客家小吃水蓮麵包邀大家來品嘗。（高雄市政府觀光局提供）

結合今年燈會概念「越傳統、越創新」，呈現於音樂舞台，將現代與傳統、創新與藝術，多元族群風格與客家音樂的交流為主題，觀光局特地打造一個非客家人也能聽得感動、玩得開心的音樂節。高雄市觀光局周玲妏局長表示，「客家小吵『華麗燈場』」活動將於3/5、3/6在高雄美濃永安老街「美濃文創中心」廣場舉辦，這裡結合了傳統與創新，完美呈現出本次音樂節的意境，帶給每一位來到高雄的家人朋友難忘又美好的音樂饗宴。

美濃「客家小吵」音樂節3月5-6日開唱，邀大家順遊美濃小鎮。（高雄市政府觀光局提供）

「客家小吵『華麗燈場』」音樂節的演出陣容也很堅強，除了邀請金曲最佳客語歌王「羅文裕Wing」、第一代美聲歌后「周蕙」、金曲台語歌后「朱海君」、金曲台語歌手「許富凱」、創作才子「陳威全」，還有台灣熱門樂團「HOT SHOCK」、嘻哈台語樂團「草屯囝仔」等歌手帶來精采演出，延續燈會帶來的感動，讓每一位觀眾都流連忘返。

觀光局提醒，本次活動為期兩日，在客家文物館（美濃湖旁）有接駁車接送服務，第一班發車時間為14:30，每半小時發車前往活動會場，當日18:30起也可搭乘接駁車返回客家文物館，民眾可多加利用。除了聽演唱會，可以順遊美濃湖，隨處都是網美拍照景點，還可以走訪客家文物館、鍾理和紀念館，認識在地客家文化及歷史，當然更不能錯過美濃在地美食小吃享用客家味。提醒民眾務必配合防疫措施，全程遵守佩戴口罩、實聯制、不邊走邊吃，來一趟兼具聽覺、視覺、味蕾饗宴之美濃小旅行。（高雄市政府觀光局廣告）