前球星「高富帥」帕森斯(Chandler Parsons)在年初宣佈退休，不過最近仍不忘刷刷存在感，日前他在節目上談及和已故球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)相處的趣事，他直言當時柯比形象讓他大改觀，竟在賽後約他去夜店，而且還在當晚付了2萬2000美元(約台幣61萬元)帳單，帕森斯說這一切真的太酷了！

Chandler Parsons couldn't help but laugh when he recalled seeing the text that was signed “mamba” https://t.co/itDtZWXjOm — Sports Illustrated (@SInow) March 1, 2022

最近帕森斯上了前球員巴恩斯(Matt Barnes)的節目《All the Smoke》，在其中聊到已故湖人球星柯比，他說有次柯比在比賽中問他賽後要不要去夜店，柯比說：「今晚火箭會留在洛杉磯過夜嗎？我幫你們安排間夜店！」一開始帕森斯還抱持懷疑，認為這是柯比的「詭計」，而賽後他真的收到柯比的信，上面寫說：「已幫你們安排好夜店」。

Chandler Parsons (@ChandlerParsons) tells one of the greatest Kobe Bryant stories you'll EVER hear 🤣 #MambaForever



(via @shobasketball) pic.twitter.com/XWDYvbcQ1e — Sports Illustrated (@SInow) March 1, 2022

沒想到柯比說到做到，而且還是邀全隊一起去，接著他們就在賽後前往洛杉磯夜店，一路玩到半夜2點，接過消費帳單後發現金額竟高達2萬2000美元(約台幣61萬元)，而女服務生緊接著說：「請簽上柯比名字。」這讓帕森斯直呼不可思議，他認為平常個性嚴肅的柯比看似難搞，卻讓他大改觀，直說：「他真的超棒、他X的太酷了！」