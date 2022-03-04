昨(3日)全台大停電，超過500萬戶無電可用，災情遍布全台引爆民怨。有民眾因為肚子不舒服，急著回家上廁所，卻因為停電導致鐵捲門打不開，讓他超崩潰，貼文一出笑翻網友。

ㄧ名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，昨天回到家時遇到大停電，家裡電動鐵捲門沒電根本進不去，手機的電量也只剩2%，最慘的是他當下肚子不舒服，急著想上大號，讓他超崩潰直呼，「屎滾在肛門口，該怎麼辦？」

貼文笑翻網友，大家紛紛表示「本年度一開市就有這麼好笑的事」、「剩2%剛好可以讓你拍照po文」、「悲劇中的悲劇」、「這是今天聽到最好笑的文，哈哈」、「今天就你最悲傷」。

許多熱心的網友也提供解決辦法「你有瓶子嗎？嗯，你懂的」、「請鄰居以火力掩護你」、「快找個能塞的東西」、「趁路邊監視器也沒電，路邊解決」、「找公園或者小七之類的，先上廁所再說」、「原地跳一跳，可舒緩疼痛」。