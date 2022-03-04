中央流行疫情指揮中心日前公布居家檢疫「一人一戶」原則，將於3月7日上路。但近來有民眾反映地方政府和中央認定標準不一，指揮中心回應，如屬於模糊地帶，將尊重地方政府認定，但如果完全符合定義，則請地方政府遵照指揮中心原則。

有民眾反映，家中公寓有獨立門牌，且已取得其他住戶同意，會在檢疫者返家時淨空通道，里長和1922人員都說可以，但竹北市公所以「從嚴認定」為由，表示因為只有一部電梯，會讓檢疫者與其他人動線重疊，因此不得作為居檢場所。

指揮中心發言人莊人祥表示，一人一戶原則要項包括：必須與其他棟樓層有獨立出入口、生活範圍和非居家檢疫者不相通、須具備水電瓦斯等生活供給等設備；如果屬於模糊地帶且需要地方政府認定，指揮中心當然會尊重，但如果是完全符合定義，就請地方政府遵照。

為因應3月7日起將縮短入境檢疫天數為10天，並開放一人一戶居家檢疫，莊人祥指出，最近已和各地方衛生局收集不同樣態並定義，將訂定相關QA，提供地方政府和民眾依循。