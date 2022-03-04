新北市瑞芳區漁會信用部2月協助警方成功攔阻詐騙案，保住民眾35萬元的血汗錢，為表彰行員的機警，瑞芳警分局長謝龍富今（4）日率瑞濱派出所長胡兩順及偵查隊長龔鴻偉前往頒發禮品、禮劵，感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生。

據了解，漁會楊姓行員發現76歲的杜姓婦人想要匯鉅款給他兒子急用，但因杜婦也無法清楚說明用途，除了利用程序拖延時間並請警方到場協助勸阻，經檢視才發現原來是歹徒冒用杜婦兒子名義撥打電話，警方也立即通報警示該帳戶。家屬獲知後十分感謝行員的熱心及警方的專業。

謝龍富表示，警方除了積極偵辦詐騙案件及追緝詐欺車手外，對於宣導防詐騙知識，及提高防詐自我防衛能力也同樣重視，轄區派出所與金融機構所共組的阻詐防線非常重要，能將詐騙金額攔阻於臨櫃匯款前，不但守護了民眾財產安全，也減去不少後續查緝的困難。

瑞芳呼籲，民眾若遇到任何疑似詐騙案件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求警方協助，避免財產遭不肖分子詐取。