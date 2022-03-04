玉山金控5日參加台大校園徵才博覽會，玉山預計今年將招募600人，包含全方位金融專業MA（儲備幹部）、金融科技專家TMA（科技儲備幹部）、國際財金交易專家TA（財金儲備幹部）共50位以及多元領域專才。

玉山金控人資長王志成表示，「來玉山～你有最遼闊的遠景」，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，2022年玉山預計招募600人，其中包含全方位金融專業MA（儲備幹部）、金融科技專家TMA（科技儲備幹部）、國際財金交易專家TA（財金儲備幹部）共50位，以及資料科學家、AI智能工程師、程式開發工程師、財務工程、永續金融、法遵法務、資安風控、會計稅務等多元領域專業人才，歡迎有志於金融業發展的碩博士及年輕學子一同加入玉山。

玉山金表示，玉山MA擁有完整培育規劃及多元輪調歷練，分為法人金融、零售銀行、營運管理、資本市場等四大專業領域學習，並可參與金控經營會議、跨部處重要專案、大師論壇、創新競賽、ESG永續發展等活動，建立MA寬廣視野及宏觀前瞻的思維。

玉山TMA是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以結構化訓練深耕資訊技術及專案管理能力，在Fintech、AI應用、資料分析、資訊安全、海外系統規劃等各個領域發光發熱。玉山TA則是國際一流財金交易室的關鍵人才，主要分為計量財務工程、財金交易、資本市場三大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。豐富完整的培育制度，代表玉山未來多元的發展樣貌，讓優秀人才都能在團隊中用自己的雙手打造不一樣的未來。

玉山校園徵才博覽會除首場在台大展開外，玉山金表示，預計將參加全台各大學院校的徵才說明會及校園博覽會，讓同學們更深入瞭解金融產業的工作及生活。玉山金控以專業領航，提供年輕人寬廣的舞台，讓年輕成為改變世界的力量，歡迎加入玉山開創未來、實踐理想。