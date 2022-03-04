俄羅斯部隊攻擊烏克蘭境內歐洲最大核電廠，令投資人受到驚嚇，日本東京股市今天收低。

日股基準日經225指數下挫591.80點或2.23%，收

25985.47點。東證股價指數下跌36.86點或1.96%，收

1844.94點。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110304

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烏克蘭核電廠傳起火 原能會：輻射值無明顯異常
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