俄軍攻擊烏克蘭核電廠 日經指數收挫2.2% 17:122022/03/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯部隊攻擊烏克蘭境內歐洲最大核電廠，令投資人受到驚嚇，日本東京股市今天收低。 日股基準日經225指數下挫591.80點或2.23%，收 25985.47點。東證股價指數下跌36.86點或1.96%，收 1844.94點。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110304 俄沒動手 烏克蘭旗艦半沉 幕後原因曝光 烏克蘭核電廠傳起火 原能會：輻射值無明顯異常 #攻擊 #核電廠 #點或 #俄軍 #烏克蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第二輪談判 俄開停火條件 烏盼建人道主義走廊 04:102022/03/04 國際大事 俄烏第二輪會談 同意臨時停火建立人道主義通道 09:312022/03/04 國際 烏克蘭帕運隊花4天4夜抵北京 堅持參賽為傳達動人訊息 09:562022/03/04 體育 烏俄戰爭越打越安靜 國際法專家驚呼：很詭異 09:372022/03/04 政治 華爾街日報：普丁攻烏克蘭 陸拉俄抗美代價高昂 11:402022/03/04 國際 3月1日前滯美烏克蘭公民 獲准合法居留工作18個月 11:432022/03/04 國際 烏克蘭核電廠起火 亞股跌至16個月低點 14:002022/03/04 財經 觀察者網》俄軍兵臨基輔，世界再一次站在十字路口（晨楓） 10:502022/03/04 海納百川 美歐出口制裁 擴及白俄羅斯 04:102022/03/04 財經要聞 俄軍64公里坦克車隊卡3天！攻打基輔超不順？專家：發生這件事了 09:402022/03/04 國際 澤倫斯基背後的她！烏克蘭第一夫人「這樣」捍衛國家鼓舞全民 15:102022/03/04 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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