面對俄羅斯的強勢入侵，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）堅守家園的行為感動全球，更被不少烏克蘭人視為國家英雄，而「每個成功的男人背後都有一個偉大的女人」所言，烏克蘭第一夫人奧琳娜（Olena Zelenska）也是澤倫斯基背後支持他的重要力量，上周俄烏戰開打後，奧琳娜多次透過社群軟體向烏克蘭民眾喊話，並表達與丈夫、國家同在的決心，堅守烏克蘭到最後一刻。

綜合Evening Standard、Dailymail等外媒報導，全球關注烏克蘭危機，自從俄羅斯入侵以來，烏克蘭彷彿陷入最慘澹時刻，但澤倫斯基充滿希望、努力迎向挑戰的形象深植人心，他的妻子奧琳娜也不忘向國民及粉絲傳達正面訊息。

2月24日俄羅斯發動第一次攻擊後，奧琳娜透過社群軟體instagram向烏克蘭國民及全球宣告，「我的孩子們正看著我們，我會陪在他們身邊，也會陪在我丈夫身邊，也會陪在你們身邊」，並公開喊話，大家可以透過捐物資、提供僻護、協助告知敵軍方向、捐血給需要的人等方式幫助軍隊捍衛烏克蘭。

隨後幾天奧琳娜也接連分享許多正面訊息鼓舞烏克蘭軍民士氣，並提醒民眾這段時間該如何生活及移動才能確保安全，儼然已成為烏克蘭民眾心中重要的精神支柱。

事實上，奧琳娜與澤倫斯基生長在同一個城鎮，但兩人到大學才認識彼此，當時奧琳娜主修建築，而澤倫斯基已經投身於喜劇，澤倫斯基成立的劇團95街區（95街區工作室電視台前身），請奧琳娜來做編劇，兩人事業逐步上軌道，澤倫斯基也成為家喻戶曉的喜劇明星。

2018年澤倫斯基挾著高人氣宣布參選烏克蘭總統，起初奧琳娜相當反對，並認為這是一項充滿困難的舉動，甚至可能會完全改變一家人的生活。不過在澤倫斯基順利當選後，奧琳娜也稱職扮演第一夫人的角色，多次參與公益活動，為弱勢、女性及性別平等領域發聲。

報導指出，在俄羅斯的威脅下，澤倫斯基自己與家人們都成為追殺的頭號目標，但奧琳娜並沒有恐慌或哭泣，反而強調自己會保持冷靜和自信，繼續待在丈夫、孩子和國民身邊，並透過有220.9萬的社群帳號成為重要傳聲筒，扮演國民的精神領袖。