303全台大停電蔡英文道歉了 要經濟部、台電3天內提報告

蔡英文總統今天中午視察興達電廠，經濟部政務次長曾文生針對造成全國大停電的人為疏失及電廠自我保護及改善方法等簡報說明，並向高雄市長陳其邁道歉，表示因數位防呆機制與舊的電廠沒有做有效匹配，造成這次大停電，未來將加強人員教育訓練，強化第一道防線，避免再發生類似情況。

經濟部次長曾文生坦承造成全國大停電是人為的疏失，他簡報報告指出，興達電廠發生的故障電流連闖內外兩道防護機制，以致一發不可收拾，就好比防護機制原本應隔掉「病毒」，結果不僅沒隔絕，反而讓故障電流進到中央控制系統，以致造成全台大停電！

曾文生表示，指此事次事故共有人為疏失、電廠自我保護及電網如何分擔風險等三個核心問題，事故的肇因，確定是牽涉人員疏失，未落實防呆的作為。

曾文生說，興達電廠開關場開關控制盤中間有個3540斷路器檢修，絕緣氣體裡面因有水分，廠方於2日將已注入的絕緣器SF6抽掉，以致機制裡的絕緣性不夠，3月3號工作同仁為要確認3541設備能否運轉，向值班主任提出要做電的投入，但主任未非常確定回充氣體的狀況，沒有重複確認，結果發生不應該的動作。

曾文生表示，電廠本生有防呆機制，人為疏失發生時可透過系統隔離掉，就是當故障發生時，直接跳掉，讓故障的電流不透過電網傳輸出去，但這個保護電力在2016年做了數位更換，系統較新，興達電廠本身較舊，馬達動能的裝制與數位沒能有效匹配。

結果故障電流出現時，保護機制錯誤判斷，誤以為是假訊號，做出反向判斷，原本應跳開，反而將錯誤電流鎖住，造成故障電流累積，導致最後設備起穿破洞，這是第一道保護設備未完全發揮功能所致。

曾文生說，訊號出到電廠外，會通過興達電廠四個35KV迴路，二線進龍崎電廠，二線進路北超高壓再進龍崎，最後匯到龍崎。

曾文生指出，龍崎變電站是第二道保護機制，而興達廠昨天四條電路正好分配在龍崎四個匯流排上，完全占據龍崎四個匯流排，這四個匯流排包含南部及雲嘉幾個電廠，最終故障造成龍崎以南電廠全黑。

他說，整起事故就像是要隔掉「病毒」沒隔掉，卻讓故障電流進到中央控制系統，影響所有電廠全都跳電，透過中央的龍崎變電站把停電影響擴到整個南部。

曾文生強調，針對全國大停電，人員操作過程顯然有不合理地方，因此明確責任機制很重要，此外是否因新的同仁教育訓練不夠會去查清楚，未來會強化第一道防線及以電廠當範圍，增加系統的區隔，避免四個線路全部受影響。

曾文生最後向高雄市長陳其邁說抱歉，表示高雄市昨天的復電他們盡了力，但是還是沒辦法讓高雄復電，他本身也是高雄人，這次經驗也讓同仁增加了更多視野，未來也會和台電的同仁一起努力。