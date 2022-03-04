新竹縣政府積極建立友善育兒及平價優質托育設施，讓孩子送托的家長能安心工作。（羅浚濱攝）

新竹縣政府積極在全縣規畫佈建社區公共托育家園及公設托嬰中心，提供優質友善的平價托育服務，支持家庭照顧兒童，減輕家長經濟負，4日第3所社區公共托育家園在竹東國小揭牌，也讓竹東國小成為新竹縣第一所0至12歲優質教學兼顧安心托育的小學。

「縣民盡量生兒，縣府絕對會協助！」副縣長陳見賢在揭牌儀式說，縣長楊文科上任以來承諾老中青幼通通照顧，已設立縣府公托家園、竹東鎮東正社區公托家園及嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，加上竹東國小社區公托家園，讓幼童在成長中能受到最好的教育，讓新竹縣成為「願生、能養」的友善幸福城市，也是政府的義務。

社會處長李國祿說，竹東國小社區公共托育家園是新竹縣第一所設立在學校的公共托育家園，加上原有的竹東非營利幼兒園，讓孩子從出生到12歲都可以在同個學習環境中成長，托育家園照顧0至2歲幼童，3至6歲由非營利幼兒園及國小銜接。

李國祿指未來竹北嘉豐國小也會辦理外，新竹縣公設托嬰中心陸續會新設竹北福德社區、新豐松柏社區、竹東頭重社區公設民營托嬰中心。

李國祿說，目前3所公共托育家園共收托36人，1所公設民營嘉豐托嬰中心收托40人，竹東國小社區公共托育家園托育名額有12名，只要設籍竹縣、出生滿2足月至未滿2足歲者皆可報名，入托公開抽籤手續已在2月3日完成，後續仍開放家長報名備取名額。

竹東國小社區公托家園聘用1名主任1名、3名托育人員，平均照顧人力1比4優於法規，委託新竹縣教保托育產業工會經營，每月收費1萬2千元，6個月以上之嬰幼兒另收副食品費每月1千元，每名嬰幼兒可申請中央準公共化托育費用補助4千元至6千元，今年8月起調高補助費用，收費將更加親民平價。