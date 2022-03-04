苗栗縣政府教育處資訊圖書科長彭秀珍代表縣府受獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

三灣鄉圖書館再獲全國第1，館長謝淑貞代表受獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

三灣鄉圖書館經常設計許多鼓勵閱讀活動，獲得全國第1實至名歸。（謝明俊攝）

三灣鄉、造橋鄉、西湖鄉及獅潭鄉等4個鄉鎮獲獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

教育部2021年台灣閱讀風貌及閱讀力評比，3日在台北國家圖館揭曉成績並頒獎，苗栗縣在50萬以上人口縣市組中，連續3年蟬連冠軍，已連續7年獲得民眾借閱數等評比全國第1的三灣鄉圖書館，今年果然不負眾望，再次拿下第1名，展現苗栗鼓勵閱讀的努力有目共睹。

這次全國閱讀評比中，苗栗縣榮獲2021年整體閱讀力表現績優城市，「50萬以上組」第1名，蟬連3年。苗栗縣三灣鄉分別於「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」、「民眾持證比例表現」分獲全國各分組第一。特別是三灣鄉的「民眾每人借閱冊數」達18.94冊，連續8年榮登全國之冠。

另外，苗栗縣鄉鎮市上榜的包括三灣鄉、造橋鄉、獅潭鄉、西湖鄉等4鄉鎮市。在全國鄉鎮市評比中，造橋鄉、三灣鄉、西湖鄉與獅潭鄉榮獲「整體閱讀力表現績優城市」及「閱讀力分項表現績優城市」，由縣府教育處圖書資訊科長彭秀珍，率同造橋鄉圖書館長江春嬌、三灣鄉圖書館長謝淑貞、西湖鄉圖書館長林正裕、獅潭鄉圖書館長林紘煬等接受表揚。

另於「閱讀力分項表現績優城市」部分，分成「民眾每人擁書冊數」、「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」、「民眾持證比例表現」4項評比標準，計有三灣鄉、獅潭鄉、造橋鄉、西湖鄉等榜上有名，其中三灣鄉更在4項評比中皆名列前茅，並在「閱讀力分項表現績優城市─民眾持證比例表現」其持證比例達84％。

苗栗縣長徐耀昌重視閱讀，不僅抽空出席各項閱讀活動，以身作則擔任一日館員，全力支持圖書館事業發展，才有今年祝亮眼的成績。