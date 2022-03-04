周四有一檔投資俄羅斯的ETF在倫敦交易所短暫地上漲100%。此顯示了，儘管烏克蘭危機加劇，仍有投資人將俄羅斯資產視為便宜的切入點。

ETF目前是少數投資俄羅斯的途徑，儘管流動性已經枯竭，但是仍繼續交易，但是已經很難估算真正的價值。

莫斯科股市已經連續關閉4天，施羅德投資執行長Peter Harrison說，俄羅斯股票和債券已經完全無法投資，而施羅德也掛出許多出售俄羅斯股票的訂單。

但是貝萊德(BlackRock)的一檔追蹤例如俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)或俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)的iShares MSCI俄羅斯ADR/GDR ETF在周三跌到新低之後，周四收漲21%，早盤更一度上漲100%。

然而該ETF今年以來已經跌80%，波動性仍大，除非軍事危機真正獲得解決。有消息指出周四將進行第二輪和平談判，讓人燃起一絲希望。

Securequity交易員Jawaid Afsar說，反彈反映了低價收購，以及可能出現一些解決方案。