在上一階段被穀保家商斬斷高中木棒聯賽跨屆44連勝的平鎮高中，4日在8強賽成功復仇，趁著對手單場發生4次失誤的情況下取分，終場以8比1提前7局「扣倒」穀保，搶下4強門票，也續朝4連霸目標邁進。

平鎮、穀保過去3年都在木棒聯賽冠軍戰碰頭，但本屆在第三階段就同組，當時穀保靠著林盛恩7局好投，以4比1擊敗平鎮，取得8強有利位置。

來到第四階段，兩軍提前在8強相逢，穀保再度推出林盛恩先發，他前3局無失分，自家打線也在3局上先馳得點，並打退平鎮先發投手陽念希，但守備卻在下個半局出狀況，三壘和游擊手接連「煮粥」，讓平鎮單局攻下4分逆轉。

逆轉的平鎮持續進攻，6局下把握住對手失誤機會繼續將分差擴大，滿壘時黃勇傳、田子杰適時敲安，平鎮單局再添3分，將分差擴大至7分差，7局上伍祐城成功「關門」，在7局提前「扣倒」對手，成功報了上階段落敗的一箭之仇，後天4強戰將碰高苑工商，爭奪冠軍戰門票。