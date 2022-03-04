桃園4日新增1例本土個案，為米迪幼兒園群聚事件所衍生，在居隔期間陰轉陽，列為案20831、Ct值36，其1家4口均染疫。

桃園新增1例本土確診個案，市府公布案20622、20623公共場所足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

衛生局長王文彥表示，4日確診的爸爸（案20831），2月28日時兒子（案20619）與妻子（案20622）確診後，便與女兒一起匡列居家隔離，3日女兒（案20752）也確診，爸爸陪同入院隔離治療，再次安排PCR採檢呈陽性，近期沒有社區相關足跡，1家4人均染疫。

王文彥說，4日上午針對觀音國小及附幼預防性居隔5天的全校師生共661人安排2次採檢，目前正在檢驗中，下午另安排該校居隔14天者235人進行2次採檢，希望及早發現潛在個案，讓疫情持續穩定收斂。

市府持續進行社區健康監測，4日上午桃園社區採檢站採檢816人，累計已採檢11萬6342人，陰性11萬5341人、陽性185人，檢驗中816人，現仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

新聞處長詹賀舜公布案20622、20623公共場所足跡，包含2月22日上午7點48分至8點20分曾至新屋區中山西路三段「歐記早餐」；同日中午11點至12點17分曾至台茂購物中心5樓「雪嶽山韓式料理」。