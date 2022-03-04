大陸360公司日前發佈《網路戰序幕：美國國安局NSA(APT—C-40)對全球發起長達10餘年無差別攻擊》報告，揭露NSA利用網路武器對大陸在內的全球47個國家地區403個目標進行網路攻擊。對此大陸外交部發言人汪文斌表示，美國在網路空間沒有遵守任何國際規則，也徹底拋棄了中美2015年達成的網路安全雙邊共識。

汪文斌說，「具有諷刺意味的是，作為全球頭號的駭客帝國，美國還以受害者形象誤導國際社會，試圖主導網路安全國際議程。」

大陸全國政協委員、360集團創始人周鴻禕接受中新網採訪時表示，近年來網路攻擊已從虛擬世界影響到現實世界，關鍵基礎設施、城市、大型企業等成為網路攻擊的首選目標，資料成為新的攻擊物件。

周鴻禕表示，目前，「小毛賊」、「小駭客」已成為歷史，以國家級駭客組織為代表的高級別專業力量入場。而大陸數位安全投入占比在全球範圍相對較低，很多單位、企業缺乏實戰能力及科學評估能力。

因此，周鴻禕建議將網路安全升級為數位安全，打造覆蓋所有數位化場景的數未安全防範應急體系，以應對工業互聯網、車聯網、智慧城市、雲端與數據、供應鏈安全等挑戰。