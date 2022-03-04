快33元了！俄烏戰火延燒，下周國內油價要連四漲。依機制，汽油預計調高每公升0.7元、柴油每公升受機制擋住，約漲0.1元。95無鉛新價將衝到32.9元。時隔近7年半，中油再度啟動緩漲機制，吸收一半油價漲幅。

俄羅斯軍隊攻勢提升，引發市場對俄羅斯石油出口中斷憂慮，布蘭特原油上升到每桶112元高價。

而國內油價目前已經連三漲，95無鉛牌價為32.2元，依據機制，汽油每公升應該要調漲1.2元，不過觸到中油平穩措施，95無鉛超過32.5元，須吸收一半漲幅，預估汽油漲幅落在0.7元。至於柴油，因為不能高過亞臨價格機制，將只漲0.1元。

95無鉛牌價料調到32.9元，甚至可能一舉漲到33元，超級柴油新價會到28.6元。

對比去年3月初，95無鉛一公升27.1元，下周每公升會漲了約5.8元，加滿50公升油箱，比起1年前，民眾要多付290元油錢，非常可觀。