Epson宣布，成為美國女子職業高爾夫協會（LPGA）官方合作夥伴，建立長達五年的合作夥伴關係，並獲得LPGA次級巡迴賽冠名權。Epson和LPGA共同承諾，將在各種球員體驗和活動賽事上保持密切的合作。

LPGA為女性提供在高爾夫運動中追求夢想的機會，積極實踐性別平等，期盼成為公認的全球體育領導者，發揮自身影響力、改變社會環境。Epson長期專注於人才培育及幸福職場的建立，旨在讓全體員工享有完整的福利制度及開放的工作環境。雙方分別在不同領域致力於推動多元共融的理念，為企業、組織塑造差異化的競爭力，也為員工、選手打造一個更幸福友善的發展環境。 精工愛普生公司全球社長小川恭範表示，這次Epson與LPGA的合作提供了一個獨特的機會，期望能夠啟發全世界對於性別平等議題的關注，也讓更多女性在各自擅長的領域有更多樣的表現機會，相信對於Epson的未來發展也將注入更多不同的能量。愛普生巡迴賽（Epson Tour）替女性高爾夫球手打造追求夢想的機會，也為年輕女性形塑了多元的可能性，並透過與LPGA世界級的組織合作，共同促進女子高爾夫的發展。

新命名的愛普生巡迴賽（Epson Tour）首場佛羅里達慈善菁英賽於3月4日在美國佛羅里達州溫特黑文鄉村俱樂部起跑，將為世界球員提供了一條「通往LPGA之路（Road to the LPGA）」。愛普生巡迴賽每個賽季最終排名前十位的選手將獲得LPGA巡迴賽的參賽資格，其使命是讓世界女子職業高爾夫球手在LPGA巡迴賽上取得成功，並為其職業生涯做好準備。為了更好地幫助女子球員順利展開職業生涯，在合作期間，Epson將通過LPGA旗下網絡，包含所有錦標賽的宣傳資源、社群平台、廣播等管道，分享運動員參與比賽的傑出表現；以及賽事報名費補貼和畢業生獎金等，以幫助她們開始LPGA巡迴賽的征途。 LPGA總裁莫莉．馬庫克斯．薩馬安（Mollie Marcoux Samaan）更表示，作為聚集了世界上最優秀的女性高爾夫選手的大家庭，透過與Epson如此強勁的全球企業夥伴，共同展開此次開創性的合作，我們相信女性體壇的未來與發展性將會更加活躍。LPGA也將繼續支持年輕女性運動員的未來職涯，專注於提供更多元的國際性賽程，讓球員們在高爾夫與人生歷程皆能達到巔峰。