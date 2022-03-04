外媒曝，普丁要暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。

英媒先前報導俄羅斯總統普丁聘僱傭兵暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），不過遭到識破，昨（3）日最新消息是，澤倫斯基過去一周至少面臨3次暗殺威脅，不過在反戰俄羅斯人洩漏下，這些暗殺行動都提前破功，消息人士更描述，烏國維安人員成功預測暗殺行動的程度「令人毛骨悚然」。

《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日星報》（Daily Star）引述英國《泰晤士報》（The Times）3日報導，澤倫斯基過去一周至少面臨3次暗殺威脅，據悉一共有2組人馬要暗殺澤倫斯基，包括俄羅斯「瓦格那集團」（Wagner Group）的傭兵組織及車臣的特種部隊，其中瓦格那傭兵策動2起暗殺行動。

俄羅斯「瓦格那」傭兵組織。

不過這3起暗殺行動都提前被識破，據悉是俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）內部的反戰人士將情報洩漏給烏克蘭，導致暗殺計畫受阻。

報導指出，烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）向當地媒體表示，「我們收到來自（俄羅斯聯邦安全局）不想參與這場血腥戰爭的人的訊息。」

烏克蘭官員指出，俄羅斯聯邦安全局內部部分人員「不滿」戰爭，並且反對入侵烏克蘭。丹尼洛夫表示：「多虧這個，卡狄羅夫的菁英團隊被摧毀了，他們來此暗殺我們的總統。」卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）是車臣總統。

據信瓦格那傭兵已經事先被警告烏國安全人員能夠精準預測他們的行動，親近瓦格那集團的消息人士透露，澤倫斯基維安團隊預測他們行動的精準程度「令人毛骨悚然」。

《泰晤士報》指出，如果暗殺小組成功執行任務，莫斯科能夠否認直接參與暗殺行動。

一名外交消息人士透露，「斬首一國元首是艱鉅任務」，「就對俄羅斯主權政策的影響來看，可能是至今最大的任務，會對戰爭產生重大影響。」

消息人士透露，至今基輔仍有超過400名瓦格那傭兵。