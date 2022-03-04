大家會不會好奇，在每部動畫幕後替角色「發聲」的配音員會是什麼樣的人呢？動畫代理商木棉花在今年台北國際動漫節特別邀請《進擊的巨人》主角群的配音老師們來到現場與粉絲同樂，分別是飾演「艾連·葉卡」的宋昱璁老師、為「米卡莎·阿卡曼」配音的曾允凡老師，以及「阿爾敏·亞魯雷特」的配音員錢欣郁老師，三人首度同時登台現場配音，還原動畫中經典場面，並大方分享為這部作品配音的心得。

三位配音老師分享自己為《進擊的巨人》配音的工作心得。

飾演「艾連·葉卡」的宋昱璁分享自己在戲裡戲外與角色一起成長。

首次參與動漫節配音活動的宋昱璁，分享他當初在接到試音拿到劇本時，才知道要為《進擊的巨人》配音，由於先前就認識這部作品，讓他感到不可思議，也格外珍惜這個機會。劇情中人性的矛盾與掙扎，整體作品的慘烈程度也讓宋昱璁表示在第一季配音結束時自己有被震撼到，但他同時表示自己配音的角色「艾連·葉卡」在故事中歷經9年的時間，而自己為這部作品獻聲也接近9年，讓他更能夠進入角色，與角色一同成長。

飾演「米卡莎·阿卡曼」曾允凡分享自己接手配音後的工作經驗。

中途才加入配音團隊的曾允凡表示由於先前的配音老師留下很好的典範，讓她在接手配音時感到些許的壓力，但還是以平常心盡力去詮釋角色。她也分享在劇情中有不少需要嘶吼或拉長音的台詞，通常這樣的台詞會加上波浪符號，曾遇過稿子類滿滿波浪符號，讓她只能拚命「往死裡喊」。

飾演「阿爾敏·亞魯雷特」的錢欣郁老師感謝配音團隊一起完成這部作品。

擔任配音領班的錢欣郁則是笑說當初接到《進擊的巨人》的配音時，她大感意外表示這麼紅、這麼大的作品，有誰想聽中文配音？但還是下足功夫，打破了以往「中配比較崩」的觀念，感謝整個配音團隊的成員，大家一起完成了這部如此優秀的作品。

三位老師現場配音的表演，讓粉絲再次感受到《進擊的巨人》的魅力。

三位老師的現場配音，演繹了動畫中主角群三人對峙的場面，在會場中還原了劇情的緊張感，其中經典台詞「萊納，你坐啊」更是掀起全場掌聲。三位老師很感謝粉絲喜歡《進擊的巨人》，以及對於中文配音的支持，讓他們證明中文配音的精采程度不亞於原版日文配音，「中配比較崩」已成過去式。