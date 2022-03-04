據熟悉內情人士透露，世界銀行(World Bank)對烏克蘭的緊急現金支出，連同瑞典和荷蘭加入的貢獻，將達到4.6億歐元(約5.09億美元)，世銀將在周五提交董事會批准。

據消息人士告知路透，在董事會通過後，烏克蘭政府幾乎可以立即獲得該貸款。

這些貸款以不尋常的速度交給開發銀行，為烏克蘭提供急需資金，也為烏克蘭政府運作提供資金。

荷蘭將擔保一筆9500萬歐元的貸款，瑞典也支持了5000萬歐元的貸款，兩國的擔保，加上世界銀行稍早宣布的3.5億美元(約3.17億歐元)的貸款，讓世銀整個貸款支出擴大到4.6億歐元。

世界銀行拒絕就額外的貸款貢獻提出評論。

但是這也將烏克蘭的債務負擔出現進一步惡化，此一情形在俄烏戰事爆發前即已出現。截至2021年底，烏克蘭債務總額為947億美元，包括來自國際貨幣基金(IMF)等多邊機構的貸款，以及雙邊、私人、國內的債權人。

IMF數據顯示，此一金額包括217億美元的多邊債務，65億美元的主權貸款人的雙邊債務，280億美元的債券持有人及商業債權人的債務，以及國內貸款人的380億美元債務。