智崴(5263)打造並且投資的RiseNY飛行劇院,於紐約時間3月2日晚間於時代廣場(Times Square)開幕,RiseNY飛行劇院位於紐約時代廣場(Time Square)西45街(160 West 45th Street),為遊客最密集的跨年倒數及百老匯劇院區。智崴表示,RiseNY是智崴在海外投資的第三座飛行劇院,也是第一座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備,結合豐富的展演內容,從歷史、文化、電影、時尚等角度,向世人展示紐約的精采與偉大。試映期間便創下周末票房完售的紀錄,排隊購票人潮甚至滿到西45街上。

RiseNY的旅程由紐約最古老的地鐵站開始,遊客將透過艾美獎獲獎導演瑞克伯恩斯(Ric Burns)的鏡頭,以及好萊塢知名電影侏儸紀公園男主角傑夫高布倫(Jeff Goldblum)充滿磁性的嗓音,瞭解紐約在世界上的重要地位。影片結束後,遊客被一輛現代化的地鐵載到展間,開始探索關於紐約的七大主題,包含金融、天際線、電視廣播、時尚、音樂、百老匯以及電影等。展覽最後的高潮,遊客將登上高樓,搭乘飛行劇院,雙腳騰空飛過紐約市的天際線和地標鳥瞰知名景觀,包含中央公園、布魯克林區、洋基球場等。

每個展廳皆與著名的文化機構、百老匯劇院和策展人合作,包括搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)、美國金融博物館(Museum of American Finance)、廣播通訊博物館與無線電名人堂(Museum of Broadcast Communications & Radio Hall of Fame)、紐約流行設計學院博物館(Museum at FIT)、摩天大樓博物館(Skyscraper Museum)、翠貝卡電影節(Tribeca Festival)以及佩利中心(The Paley Center)前首席策展人David Bushman等。

根據紐約媒體統計,隨者口罩令解除以及Covid-19政策鬆綁,今年2月中紐約市的飯店住客率已達7成,部分飯店4月住房率已達9成,空中航班更是連續三個月達高峰,百老匯票房也都趨近滿座,足見觀光人潮正在復甦,人們出遊的渴望即將釋放。

此外,世界各地的主題樂園客戶以及旅遊景點業者也都樂觀看待旅遊市場,積極洽談影片授權、主題設計及大型體感遊樂設備等需求,為此智崴已準備好多元的體感遊樂設備,為疫情後快速復甦的主題式娛樂市場提供最佳的產品與解決方案。