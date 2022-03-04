目前俄烏局勢混沌未明，市場擔憂國際對俄制裁是否升高，以及戰事是否擴大，加上市場傳聞烏克蘭核電廠受到攻擊，造成台股3/4(五)回跌，繼續下探季線關卡。新光投信董事長劉坤錫判斷，目前台股受俄烏戰爭影響下，最壞的情況已過，但戰情持續膠著中，預估台股3月上半月「以盤待變」，3月中旬美國聯準會將公布利率決策，若決策內容及升息幅度符合市場期待，台股有機會「重開機」，現在台股盤整越久、未來反彈力道就越大!

劉坤錫分析，俄烏戰爭開打至今，雙方對戰結果仍未明朗，台股陷入區間盤整，以拖待變的市場心態，市場資金持續觀望，惟台股盤整越久，後市反彈可能力道越強，建議投資人宜趁戰情膠著階段提早佈局，才能享受股價低接的甜蜜買點。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，近期大盤整理期間，多次利空測試並未跌破1月低點，顯示投資信心逐漸恢復。現階段台股本益比僅14倍多，為過去10年歷史區間下緣，加上今年以來台股下跌幅度小於國際股市，高殖利率亦提供下檔保護，投資價值浮現。預期戰爭以及通膨等利空將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。產業方面，半導體、5G手機、智能車、伺服器、金融股等族群，可持續關注。

根據歷史經驗來看，過去只要戰爭爆發後，台股中長線多會出現一波反彈行情，劉坤錫推估，台股先前盤整，只要盤越久，越有利於後市反彈力道；關鍵仍是看俄烏戰情持續多久，但俄烏戰爭對台股而言，最大的衝擊已過，台股3月有機會重開機。

另外，劉坤錫進一步分析，3月美國聯準會將召開利率決策會議，也將影響台股後市，目前聯準會主席鮑爾赴國會作證提到，聯準會將在3月啟動升息，惟幅度仍未確定，假使未來聯準會升息步調，符合市場預期，例如在2碼以內，市場將重新解讀為利空出盡，對台股可望再添柴火，現階段台股盤整越久，後市反彈的力道越值得期待。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，美國聯準會主席Powell 3/2於聽證會表示，在高通膨、強勁經濟需求和緊俏就業市場的背景下，他將在該央行兩周後的會議上提議加息0.25個百分點。這為政策行動提供了明確的預測，也激勵了市場信心；俄烏戰事方面，若俄烏衝突無惡化跡象，對市場影響可望逐漸鈍化，指數將有機會緩步墊高，後市關注焦點持續鎖定在能源價格走勢、供應鏈瓶頸是否加劇，以及本月FOMC會議提及之升息議題。