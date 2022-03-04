為強化歲末春安期間宣導、檢查及輔導措施，勞動部從今年1月7日至2月15日啟動春安勞檢，共檢查8667家、罰鍰900廠（場）次、罰鍰金額達4559萬，其中營造業就達3618萬元。

據統計指出，2019年春安勞檢期間共處3286萬元罰鍰、2020年共處分2922萬元罰鍰、2021年則處4738萬元罰鍰。

勞動部職業安全組組長朱文勇表示，今年春安勞檢共檢查8668家，包括營造業有3075家、非營造業2828場次、勞動條件979場次，其中共罰鍰900場次，其中開罰包括營造業的3618萬元、非營造業的663萬元及勞動條件150萬元，停工部分則針對營造業處分218場次、非營造業則處以21場次，其中營造業多數違規為開口護欄未設置，導致有墜落危機。

朱文勇說，今年春安勞檢期間共發生7件重大職災導致7人死亡，包括營造業5人、製造業1人、其他行業1人，呼籲事業單位仍應注意勞工安全，避免發生職業災害。