新制教召操課表。（圖／國防部提供）

新制教召今年施訓譜畫，共25營，1個連，約15000人。(國防部提供)

國軍新制教召今年試辦，從過去5至7天改為14天，首梯將於明(5日)在桃園藘竹山腳國小入營、18日離營！國防部也提醒召員要備妥相關資料及證件，包括疫苗接種證明（施打兩劑）的小黃卡。另外，教召完整操課表也曝光，內容包含專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、編制武器射擊預習、戰傷急救等等。

根據國防部規畫，教召14天沒有休假，每天課程訓練10小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營跟夜間教練，夜間教練以編制武器課程為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2-4天，里程數至少在10公里以上，堪稱「最硬教召」。

全動署處長俞文鎮少將先前表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。

另有關手機使用，國防部官員說，一天開放2小時供教召員滑手機，並提供充電設備。全動署今天表示，受召員手機管制方式與常備部隊一致，報到時將造冊列管，並在每天晚上7時至8時、晚上9時至10時開放使用，並提供充電設備。

國防部提醒，召員報到時要攜帶召集令、國民身分證、退伍令、健保卡及私章。另外，關於數位式迷彩上衣、褲都由國防部提供，庫存也都沒有問題，有關消耗性服裝，包含內衣、內褲、毛巾、襪子會撥發3件，基本上召員都不需要帶自己的衣物。