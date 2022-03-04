經濟部長王美花表示，經濟部會在三天之內把事故原因調查清楚，針對如何改善提出報告，會利用這三天盡快澄清，三天後關於責任問題，會交由行政院來處理，「針對昨天停電事件，我也向國人致歉」，接收到大家意見，也虛心檢討，一同真正來解決問題。

王美花下午也補充，目前受影響的機組還在陸續上來，由於現在仍是空污季，中火仍遵守相關規定，最多只能啟動7部機組，其他機組慢慢才會上來、現有機組仍在調度中，但今天太陽光電非常好，所以讓太陽光電勁量發、火力作為補充。

興達電廠3日上午9時7分發生開關場事故，事故發生當時系統備轉容量率雖達24.61%，惟因事故導致南部地區電力供需失衡，造成南部地區停電，中、北部地區也有用戶因低頻電驛動作而停電。由於機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區亦有用戶停電。總計全台停電戶數約549萬戶，經全力搶修，3日中午12時已復電7成，同日晚間9時31分全數復電。