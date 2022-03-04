確診案20730赴苗栗縣三義鄉遊玩足跡，縣府防疫團隊立即對足跡場所清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

中央流行疫情指揮中心3日公告新增境外移入確診案20730，係屬外縣市個案，曾於2月26日前往苗栗縣三義鄉自駕遊及用餐。縣府防疫團隊3日下午接獲通知後，立即啟動相關疫調、匡列、採檢及清消等工作。餐廳、木雕藝品店等店員皆列冊安排至縣內醫院進行PCR採檢，採檢後進行必要之居家隔離、自主健康管理或健康監測。接觸者造冊17人，已至醫院採檢PCR報告皆為陰性。

縣長徐耀昌表示，該名外籍確診者於今年1月30日自美國入境，居檢期間採檢皆為陰性，個案原預計3月3日返美，於3月2日至台北三軍總醫院進行自費PCR採檢陽性，CT值33，目前已送醫隔離中。個案與友人曾於2月26日至三義鄉自駕旅遊，所到之場域已完成清消工作，請鄉親安心放心。

案20730涉及苗栗縣三義鄉公共場域足跡如下：

2月26日12：30-13：30

漫步雲端森林廚房用餐(苗栗縣三義鄉22號)

2月26日14：00-14：30

鴨箱寶木雕藝品店(苗栗縣三義鄉重河路176號)

(活動過程都有戴口罩.停留約30分鐘)

2月26日14：50-16：00

水美街商店（逛街，活動過程都有戴口罩）

縣府提醒曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴口罩，不得搭乘大眾交通工具，並通報1922或衛生局防疫專線037-722620協助就醫。倘若有與確診者足跡重疊者，可至本縣10家承做社區篩檢站醫院進行公費快篩檢驗。