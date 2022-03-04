台南台鋼獵鷹職業籃球隊4日宣布簽下先前效力SBL超級籃球聯賽九太科技的Doggett Quinton Meddrick，並為他取中文名為「鷹皇」，英文名為「King」，身高202公分，現年32歲，是一名體能相當出色的面框型長人，同時具備外線投射的能力，在SBL九太時期也在禁區展現出強勢牽制力，網羅他來補強球隊禁區戰力，期望能與球團產生良好的化學效應。

鷹皇出生委內瑞拉，成長過程都在美國，畢業於路易斯安那州巴頓魯治的南方大學，曾效力於NBA發展聯盟，隨後至各地闖盪，先後分別至越南、薩爾瓦多、沙烏地阿拉伯籃球聯賽出賽，近幾年都在葡萄牙一級聯賽發展，職業籃球生涯已邁入第10年。

去年10月加盟SBL超級籃球聯賽九太科技，鷹皇出賽10場，平均可貢獻16.7分、7.5籃板。衝搶籃板判斷能力佳，不但能讓禁區產生更大威脅性，更擁有絕佳的外線投射能力，個人進攻得分手段也多。

鷹皇穿上獵鷹4號球衣，將在5日隨獵鷹北上作客台啤英熊，睽違一個半月的客場賽事將有機會登場。