國內3月起放寬多項防疫措施，但各地方政府對校園防疫仍不敢鬆懈，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君與地方企業攜手，購買1100台感應式消毒機，捐給林口、泰山及五股等3區共27所學校，取代傳統酒精噴瓶，更能大大降低病毒的傳播率，超過上千個班級受惠，今（4日）上午由教育局長張明文代為受贈，。

新北市議員蔡淑君疫情期間曾多次出錢出力，發放口罩、消毒水與殺菌機等多項防疫物資，此次適逢蔡淑君3月5日生日前夕，其結縭27年的丈夫林光中規畫「最棒的生日禮物」，與夫妻共同好友、立軒建設董事長陳銘鴻一起獻愛做好事，為校園防疫貢獻心力。

蔡淑君說，此次共購買1100台「智能感應免手洗機」，準備發放給林口、泰山與五股等3區共27所學校，包括有國高中小班級共有1100班，務必達到「班班有消毒機」，且為省去換電池的費用，還特地添購充電式電池與充電座乙組，讓班級能夠替換使用，學生們使用得安心又不傷荷包。

新北市教育局張明文局長表示，目前12歲以下的孩童並未施打疫苗，非常感謝淑君議員對於學生的照顧，提供每個班級防疫工具，能夠讓老師指導孩子在平常的生活中落實防疫，保護好每位孩童的安全。

新林國小校長劉道德表示，目前校內是由老師或班級小班長持手握式噴瓶幫小朋友消毒，現在有了消毒機器進去班級之後，自己就可以去做手部消毒的動作，感謝淑君阿姨。