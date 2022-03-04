智崴資訊（5263）在美國紐約時代廣場（Times Square）打造，並參與投資經營的RiseNY飛行劇院，在紐約時間2日晚間開幕，開幕晚會星光熠熠，知名好萊塢女星凱蒂荷姆斯（Katie Holms）以及男星尼爾派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）也開心帶著兒子，一同出席體驗，這是智崴在海外投資的第三座飛行劇院，也是第一座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備。

智崴4日表示，RiseNY博物館飛行劇院位於紐約時代廣場（Time Square）西45街，是遊客最密集的跨年倒數及百老匯劇院區，這座全新型態的旅遊景點，除了能讓遊客在紐約市的上空中翱翔，也經由與博物館結合概念，展示出紐約最獨特經典的風貌。

智崴說，RiseNY的旅程，由紐約最古老的地鐵站開始，遊客將透過艾美獎獲獎導演瑞克伯恩斯（Ric Burns）的鏡頭，以及好萊塢知名電影侏儸紀公園男主角傑夫高布倫（Jeff Goldblum）充滿磁性的嗓音，了解紐約在世界上的重要地位。

影片結束後，遊客被一輛現代化的地鐵載到展間，開始探索關於紐約的七大主題，包含金融、天際線、電視廣播、時尚、音樂、百老匯以及電影等。展覽最後的高潮，遊客將登上高樓，搭乘飛行劇院，雙腳騰空飛過紐約市的天際線和地標鳥瞰知名景觀，包含中央公園、布魯克林區、洋基球場等。

智崴表示，RiseNY博物館飛行劇院每個展廳，都與著名的文化機構、百老匯劇院和策展人合作，包括搖滾名人堂（Rock & Roll Hall of Fame）、美國金融博物館（Museum of American Finance）、廣播通訊博物館與無線電名人堂（Museum of Broadcast Communications & Radio Hall of Fame）、紐約流行設計學院博物館（Museum at FIT）、摩天大樓博物館（Skyscraper Museum）、翠貝卡電影節（Tribeca Festival）、以及佩利中心（The Paley Center）前首席策展人David Bushman等。

智崴表示，RiseNY博物館飛行劇院是智崴在海外投資的第三座飛行劇院，也是第一座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備，結合豐富的展演內容，從歷史、文化、電影、時尚等角度，向世人展示紐約的精采與偉大。試映期間便創下周末票房完售的紀錄，排隊購票人潮甚至滿到西45街上。

根據紐約媒體統計，隨著口罩令解除、以及Covid-19政策鬆綁，今年2月中，紐約市的飯店住客率已達七成，部分飯店4月住房率已達九成，空中航班更是連續3個月達高峰，百老匯票房也都趨近滿座，足見觀光人潮正在復甦，人們出遊的渴望即將釋放。

此外，世界各地的主題樂園客戶以及旅遊景點業者也都樂觀看待旅遊市場，積極洽談影片授權、主題設計及大型體感遊樂設備等需求，智崴表示，智崴已準備好多元的體感遊樂設備，為疫情後快速復甦的主題式娛樂市場，提供最佳的產品與解決方案。