所謂「薑是老的辣」，這句話套用在女人身上，也很適用。高齡59歲的黛咪摩爾（Demi Moore）日前受邀出席CHLOE巴黎時裝周大秀，絲毫不見老態，就算是與新生代女星露西波頓（Lucy Boynton）、網球明星莎拉波娃（Maria Sharapova）等靚妹同台，也一樣光彩動人。

CHLOE秋冬新裝融入大漠民俗風元素，豪放不羈。（CHLOE提供）

黛咪摩爾身穿黑色套頭毛衣和風衣，搭配一襲白長裙，風格簡約優雅，聰明的她以太陽眼鏡巧妙遮掩眼角的皺紋，儘管近看她的黑直髮藏了幾根白髮，仍是全場最美的焦點。

黛咪摩爾熱愛時尚，以往就常見她帶著漂亮女兒跑趴看秀，她的小女兒史考特威利（Scout Willis）深受她的影響，曾到法國時裝品牌LANVIN當過實習生，還曾想當服裝設計師在紐約時裝周低調發表服裝作品，母女與時尚有很深的淵源。

CHLOE今年秋冬以《野化》（Rewilding》為主題，創意總監

Gabriela Hearst從關心環境氣候變遷的議題切入，將氣候災難的景象如森林大火、融化的冰山、乾旱等，與風和日麗的美好風景作對比，並將影像化為印花圖案，出現在再生喀什米爾羊毛針織與嵌花針織服裝上，或是手工繪製在飾品上，希望能在日常生活中落實環保，解決當前氣候變遷所帶來的危機。

CHLOE女裝以寬鬆的腰身、豐盈的泡泡袖勾勒結構感。（CHLOE提供）

CHLOE向來是個充滿女性自主與自由意識的品牌，Gabriela Hearst將她對大自然的熱愛、對弱勢族群的關懷，融入設計當中，並著手與不少國際公益團體與非政府組織合作，如「Climate Success氣候佳境」系列作品是贊助保護國際組織 (Conservation International)，協助原住民女性培養自主力與領導力，並致力推動亞馬遜雨林的土壤與森林保育計畫。

其中最後一套由資深名模Amber Valletta壓軸走秀的作品，是阿拉巴馬州非裔婦女以傳統Gee’s Bend拼布工藝縫製而成，當地的藝術家以CHLOE廢布料縫成一件色彩繽紛的外套，頗有象徵意義。

CHLOE關心氣候變遷議題，將融化冰山的圖案織印在喀什米爾羊毛針織套裝上。（CHLOE提供）

CHLOE以優雅的皮革套裝搭配寬褲，融合優雅與自在舒適兩種對比元素。（CHLOE提供）