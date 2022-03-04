美國前國務卿蓬佩奧。（楊孟立攝）

解放軍近年來積極建軍備戰，國際關注台海發生戰爭的機率有多高？美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指出，兩岸風險不能只用靜態評估，中共武力犯台的機率，取決於台灣與西方國家的決心有多強烈、準備有多完善。

蓬佩奧說，美國會希望多傾聽台灣高層對軍事裝備以及援助的需求，「如果台灣展現決心，買美國的裝備，美國自然會提供訓練。」

蓬佩奧指出，清晰的態度非常重要，唯有態度清晰才能有效嚇阻強權，「我們當初要嚇阻俄羅斯的工作失敗了，使得烏克蘭深陷戰火，我們從中學到教訓。」因此，認清中華民國台灣主權的事實，才是態度清晰；或許有人會認為這是挑釁，但真正對強權的挑釁其實是缺乏決心的展現。

蓬佩奧強調，如果中國在台海掀起戰端，對習近平來講會付出高昂的代價。事實上，如果我們去檢視習近平上任以來對於周邊國家與地區的「征服」，並不是用軍事，而是透過經濟、外交、網路輿論等去影響週邊的小國，如果要談到中國的威脅，軍事以外的面向也該納入討論。他舉例說，北京會威脅一些小國，如果承認台灣的話，就要減少中國觀光客。

對於近日全球關注的俄烏戰爭，蓬佩奧說，全球祭出制裁限制俄羅斯的金流與物流，現在莫斯科的求援對象只剩下北京。他認為，習近平有可能會對普丁提供經濟援助，但是他希望習近平能想清楚，對普丁的援助並不是正道，否則下一個要被制裁的對象就是中國的銀行與體系。