POS廠虹堡(5258)歐美解封後訂單需求湧現，包括美系飲料大廠、無人自助應用訂單出籠，能見度直達今年中，單月接單規模達6-7億元，以及公司積極解決長短料的問題，加上先前遞延及新訂單進入認證階段，今年上半年月營收挑戰突破5億大關，成長展望樂觀。

外資轉買超，虹堡周五股價收漲5.64%或2.2元，報41.2元，單日量能3倍增，站穩5日線、40元關卡，登開春新高價。農曆年後股價已漲17.04%。

虹堡營運成長動能主要來自歐美地區，而受到去年陸續疫情解封後訂單需求回升，但供應鏈長短料問題導致出貨因缺料而遞延，並受零組件及運費上漲、匯率波動等阻礙，去年前三季獲利1.09億元，年減19%，每股盈餘(EPS)1.23元。然訂單需求仍強大，公司逐步解決缺料問題、聚焦如何加速出貨，去年12月、全年度營收都寫下歷史新高，今年元月營收也寫歷史次高、同期新高紀錄，預計缺料狀況今年首季將會更明朗，上半年單月營收目標達5億元水準，若無缺料影響，單月營收規模可達6-7億元。

虹堡受惠歐美自助支付趨勢顯現，拿下的美系飲料大廠自動販賣機訂單，今年出貨放量動能發酵，目前第二家飲料大廠產品也正在認證階段，兩大飲料商的支付訂單可望挹注公司兩三年的營運表現；而歐洲部分，歐洲換機需求回升，去年接單呈現倍數成長，以及遞延效應延續，目前能見度已達今年上半年，預料今年營收表現將更勝去年，毛利率可望持穩。

缺料窘境陸續舒緩，也有利營收、毛利進一步提升，除了看好新零售商機外，虹堡也積極布局未來充電樁支付服務導入，電動車未來成長動能可期，在充電樁的應用上，公司表示，支持開放的支付平台、嵌入式的支付設備，是各國的法規要求重點之一，看好虹堡在充電樁商機的發展。