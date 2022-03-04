南投縣埔里鎮驚傳出現鱷魚，有民眾在臉書社團「埔里人」PO文，表示，「我媽說筊白筍田有鱷魚」，還附上一張疑似鱷魚的照片，記者電話詢問當地消防分隊，均表示未收到有民眾報案電話，縣府表示，下午在埔里鎮向善里尋獲鱷魚，已經派出專業人員前往捕捉。

有民眾在照片下方留言，有人猜測是不是被棄養，也有人建議抓起來吃，還有民眾認為是下個月筊白筍要收成，農民放充氣鱷魚來嚇阻宵小，民眾分析「是鱷魚無誤，吹氣的，重量水平不合」、「可能是茭白筍給竊取，嚇死偷筍賊」。

由於下個月就是筊白筍採收的的季節，有人說應該是拿來嚇阻宵小，但有當地農民表示，他住在埔里超過40年，也沒有在埔里看過鱷魚，更不要說拿來放在筊白筍田裡，小隻的沒有效果，大隻的可能自己有危險，因此認為不可能有人這樣幹，充氣的也沒有看過。

對此消防局表示，埔里境內從未有抓捕鱷魚的紀錄，加上照片並未標示拍攝地點，發生地是否在埔里也無從得知，但確定的是今天從未有民眾報案在筊白筍田裡發現鱷魚。

南投縣農業處則表示，原本研判是有茭白筍農為遏止小偷盜割茭白筍，因此購買充氣鱷魚放置在筊白筍田內，但下午同仁回報，下午３點左右在向善里發現確實發現鱷魚蹤跡，目前已經派員前往協助，呼籲民眾先不要任意擅闖當地筊白筍田，以免發生危險。