第25輪公費疫苗預約已於今天中午截止，本輪共提供151萬劑量能，共36.7萬人完成預約，預約率僅2成4。指揮中心發言人莊人祥指出，本輪BNT預約率4成8、莫德納預約率約2成、AZ預約率1成6、高端預約率1成4，請完成預約的民眾下周一（7日）起前往接種。

指揮中心統計，昨（3日）國內新冠疫苗接種共12萬5557人次，第1劑為82.92％，第2劑為77.03％，第3劑為43.14％。

國外研究指出，青少年第3劑保護力可衝到8成。但目前國內尚未開放12到17歲青少年接種第3劑，莊人祥表示，青少年族群大約1月中接種完第2劑，至少要等到4月再來評估，由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論是否需接種第3劑。

有專家認為，國內3劑覆蓋率達7成以上且藥物準備達到10％才能安全解封，我國是否有望在6月底前達標？莊人祥表示，根據之前疫苗接種的經驗，一旦有疫情出現，大家接種意願就比較高，疫情低、意願就低一點，目前第3劑接種率4成，但實際符合資格的接種率已達6成，會持續努力加強催種。

口服藥物方面，莊人祥指出，由於其他國家也有比較嚴重的疫情，廠商還是會以這些國家為主，但台灣仍會盡量準備口服抗病毒藥物，但短時間內應該不會達到10％。