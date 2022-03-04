獨自住在臺中市南屯區的54歲張姓男子，日前突然在家中中風倒地，所幸他的鄰居察覺張男多日未外出，擔心他發生意外，請求警方協助，臺中市警四分局春社派出所偕同鎖匠進入張男住處，赫然見到他動也不動的躺在地上，只發出微弱聲音，緊急請消防隊協助送醫，終於救回他一命。

警方指出，張男的鄰居打電話報案，指稱看到獨居的張男多日未出門，且其住處白天仍燈火通明，很擔心他在家裡出了狀況，蔡明哲、徐建翔便聯繫張男家屬、會同里長與鎖匠到張家查看，果真見到他躺在客廳地上、臉部朝下且無法移動，只能氣若游絲的發出微弱聲音。

張男家屬及里長見狀很憂心，又不敢隨意移動他，員警立即趨前檢視，確認張男仍有生命跡象，但四肢無法動彈且身體麻痺，疑似為急性中風，時間可能接近1周，立即對他喊話「加油！」、「撐住！」，並請救護車協助送醫。

張男被送到臺中榮總救治，目前病況已穩定，春社所長邱柏昌呼籲，近日日夜溫差大，民眾應注意身體狀況，尤其對於獨居者應多加留意，避免發生憾事。