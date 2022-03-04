美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天（4日）在台北發表公開演說，呼籲美國應該改變50年來的政策模糊，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（4日）下午發布「答記者問」評論，蓬佩奧講的這一套謬論是民進黨當局一貫炒作的陳詞濫調，完全是一派胡言。

朱鳳蓮表示，一個公開吹噓自己善於「撒謊、欺騙、偷盜」還以此為榮的人，講出這樣的話來並不奇怪，只不過又進一步暴露了他的本性和險惡用心。