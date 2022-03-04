蓬佩奧籲美承認中華民國台灣是國家 國台辦斥：陳詞濫調、一派胡言 15:472022/03/04 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天（4日）在台北發表公開演說，呼籲美國應該改變50年來的政策模糊，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（4日）下午發布「答記者問」評論，蓬佩奧講的這一套謬論是民進黨當局一貫炒作的陳詞濫調，完全是一派胡言。 朱鳳蓮表示，一個公開吹噓自己善於「撒謊、欺騙、偷盜」還以此為榮的人，講出這樣的話來並不奇怪，只不過又進一步暴露了他的本性和險惡用心。 蓬佩奧籲美國立即外交承認台灣 陸外交部冷回4字 改變政策模糊 蓬佩奧籲美國外交承認中華民國台灣 #蓬佩奧 #中華民國 #美國 #朱鳳蓮 #一派胡言 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反制中國產業補貼 美醞釀新301調查 04:102022/03/04 焦點新聞 應對供應短缺 中國將增購美國農產品 10:422022/03/04 財經 蓬佩奧：對抗中國 美台關係至為關鍵 13:022022/03/04 政治 柯文哲捐10萬挺烏克蘭 侯友宜：齊心齊力守護中華民國 12:202022/03/04 政治 《美國競爭法》加強對中競爭力 張業遂：以中國當戰略對手作法破壞互信 13:272022/03/04 兩岸 華爾街日報：普丁攻烏克蘭 陸拉俄抗美代價高昂 11:402022/03/04 國際 蓬佩奧：美國持續與台灣站在一起 04:102022/03/04 政治要聞 蓬佩奧：中共犯台機率 取決台灣與西方決心 15:452022/03/04 政治 蓬佩奧「腿傷還在疫情中來台」 蘇貞昌表敬意：別散播惡毒謠言 09:522022/03/04 政治 從俄烏之戰看出美國姿態 政大教授揭：完全不管這群人利益 08:532022/03/04 政治 專家傳真－傢具業疫後新布局 看震興集團赴美投資 04:102022/03/04 專題周報 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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