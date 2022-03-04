中國國航CA701航班3月4日早上5點16分從北京起飛，前往羅馬尼亞首都布加勒斯特，預計將在飛行10.5小時後抵達，並於3月5日早上6點落地杭州蕭山機場。該航班將成為俄烏戰事下，中國首架撤僑包機。據悉，這趟包機是於3月2日晚間確定的。

第二架撤僑包機則於3月4日上午10點（航班號CA703）從北京首都機場起飛，飛往羅馬尼亞首都布加勒斯特。

兩架撤僑包機預計於當地時間3月4日下午1點20分和傍晚6點20分返程，從羅馬尼亞布加勒斯特分別返回杭州和鄭州，航班號為CA702和CA704。

另外，更多中國撤僑包機正在被安排部署，首批撤僑包機共有中國國航、東方航空、海南航空三家航司的6個航班，共可搭乘1200人，將分別於4日至5日抵達布加勒斯特，再返回杭州、鄭州、濟南、蘭州四地機場。

據報，3月5日，中國東方航空將執飛兩班撤僑包機，自羅馬尼亞布加勒斯特飛往蘭州和濟南，預計當地時間下午4時和5時50分從當地出發，航班號為MU7126和MU7129。

3月6日，海航將執飛撤僑航班，自羅馬尼亞布加勒斯特飛往杭州和濟南，航班號為HU428和HU484。