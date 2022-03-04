受到晶圓廠陸續歲休保養，以及傳統淡季影響，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）2月營收下滑至17.9億元，年減6.15％、月減7.02％，今年前二月營收為37.15億元，年減7.41％。

關於3日全台大停電，穩懋指出，華亞廠區未受影響，龜山廠區有稍微停了一下，但對於整體營運都沒有影響；至於在俄烏戰火延燒之際、半導體原物料供應是否有遭波及？公司也表示，目前尚未感受到。公司對於第一季維持日前法說會展望不變。

在第一季展望上，公司預估單季營收將季減low-twenties百分比（約21～23％），估毛利率約mid-thirties（34～36％）水準。針對第一季營收季衰退幅度不小，總管理服務處總經理陳舜平表示，Optical（光學）因3D感測客戶集中，淡旺季尤其明顯，是下滑最大的產品項目，待下半年將再轉為出貨高峰，而Infra.（基礎建設）下跌幅度將最小。

陳舜平也坦言，Cellular（手機行動網路）、WiFi受終端客戶市占降低影響，而WiFi Router（路由器）也受晶片短缺波及，庫存則深受疫情影響，使今年第一季淡季效應更為明顯，預期營收高峰將落在下半年，上半年表現基期相對低。

在產能擴充方面，C廠無塵室擴建工程將於2022年上半年完工、隨即開始裝機，新產能可望於下半年銜接旺季需求而開出，屆時月產能將再增加約3000～5000片，可達約4.4～4.6萬片水準。至於南科高雄園區路竹廠，2021年中已動土，目標在2024年加入量產行列。

縱使穩懋釋出本季營運展望低於市場預期，仍有不少外資力挺，認為穩懋第一季屬季節性影響，依舊看好智慧機、Wi-Fi、基礎建設與光學需求帶動。