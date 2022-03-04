宜蘭縣今天（4日）新增一例確診個案，案20016是北部防疫旅館群聚相關案，今天改列本土個案，該案雖無縣內足跡，但因戶籍、居住地在宜蘭，列為宜蘭縣個案；另外，案20801是美國入境個案，雖暫列境外移入，也可能是舊案，但足跡遍及宜蘭市公所等地，縣府表示，相關足跡地點已完成消毒。

衛生局表示，案20801在農曆年前自美國入境，上飛機前、入境與居隔期間的篩檢皆為陰性，3月3日準備返回美國的自費出境前篩檢驗出陽性（Ct值33.3）。4日再次PCR檢測為陰性，血清抗體檢驗報告結果則為陽性。

由於個案自述今年1月在美國曾經確診，因此不排除為舊案，目前暫列為本縣境外移入確診個案，後續仍待中央判定中。已匡列2位同住的密切接觸者，經 PCR採檢均為陰性。

衛生局公布案20801足跡如下：

2月25日10時30分在宜蘭市公所(宜蘭市中山路二段432號)、14時至15時在內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站 (羅東鎮純精路三段160巷16號四樓)、15時在星保帆布公司(五結鄉二結路37號)；2月26日10時宜蘭轉運站(搭首都宜蘭-台北)、17時市政府搭首都(台北-宜蘭)、18時30分至20時30分在田老爺餐廳(冬山鄉永鎮路11號)；2月27日10時至13時在滿津冰品果汁(三星鄉三星路五段63號)、18時至20時30分在廣食堂美食海鮮餐廳(宜蘭市黎明二路367巷3號1樓)；2月28日10時30分宜蘭轉運站(搭首都宜蘭-台北)，3月2日12時至13時在台灣沙茶(羅東鎮公園路99號)、13時至13時10分在羅東民生市場(羅東鎮民生路6號)、13時30分至16時在羅東富邦銀行／證券(羅東鎮興東路286號)、18時至20時在掌櫃食譜(羅東鎮中華路246巷5號)。