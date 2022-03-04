碰上春節年假，鮮活果汁-KY（1256）4日公告2月營收1.74億元，比元月大幅縮水54.4％，但較去年同期微增0.2％，為歷史同期次高。

鮮活主管解釋，2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，為產業的傳統淡季；另外去年同期疫情相對趨緩，大陸手搖茶產業秩序重整，對健康飲品需求提升，也使得去年比較基期相對偏高。

考量每年農曆年落點不同，一般觀察食品廠營運會以1、2月一起看比較準，鮮活今年前二月營收5.56億元，年減13.5%，但仍為歷年同期次高。

鮮活主管表示，公司持續提升少量、多樣化生產品質，並建立有效的物流網絡，加上三座廠年產能13萬噸優勢，與經銷商及大型客戶形成供貨保證與備貨能力，保持競爭利基與優勢。雖然面臨疫情的大環境干擾，惟餐飲屬於剛性需求，復甦力道穩健，鮮活將持續滿足大陸手搖茶飲市場對於新鮮、健康的市場需求為首任。

展望今年，鮮活為消費市場開發新式茶飲，並打造三廠共配能力，公司受益經濟規模效益與智慧化整合倉儲管理系統，看好今年營運可望持續穩健。