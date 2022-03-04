Paul Smith以發布形象照的方式在巴黎總部發表秋冬女裝，以男裝起家的Paul Smith，再次以合身剪裁的男性西裝融入繽紛多彩的歡樂元素，詮釋摩登現代的女性時尚，他坦承這一季女裝並沒有主題，純粹只是想提供時下摩登自信的現代女性一件充滿「現代感」的衣服。

Paul Smith女裝以合身剪裁的男士西裝融入繽紛印花的趣味元素。（Paul Smith提供）

充滿藝術品味的Paul Smith，本季以藝術電影為靈感，前衛的超現實主義、新浪潮電影風格，都成為他創作的元素，奢華的視覺紋理、如夢似幻的電影色調和超凡脫俗的相片印刷等，鮮豔大膽的色彩與幾何構圖，讓原本簡約的中性褲裝、套裝，變得時尚且充滿趣味。

以男裝起家的Paul Smith，為女性打造合身剪裁又色彩繽紛的褲裝。（Paul Smith提供）

Paul Smith原本只有男裝，在「女穿男裝」的流行風潮影響之下，終於在1995年推出女裝，如今業績佔比已達25%，擁有不少忠實粉絲，女裝雖以中性西裝外套為主力，但剪裁強調女性身材曲線，剛中帶柔，例如今年秋冬流行在在西裝添加墊肩，Paul Smith刻意縮小尺寸，打造女人自信的肩線，但又不會像足球四分衛一般突兀。

Paul Smith女裝融入色彩繽紛的歐普風幾何趣味元素。（Paul Smith提供）

風格柔美、充滿女人味的洋裝和裙裝，則融入不對稱的趣味元素，或是以炫目的歐普風印花圖案，增添特色與風格。