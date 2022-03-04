烏克蘭旗艦「薩哈達契尼」號（Hetman Sahaidachny，U130）護衛艦

俄軍持續在烏克蘭面海的南側推進，但烏國海軍似乎已確保，莫斯科沒機會取得重大的戰利品。

據《動力》（The Drive）網3日報導，社群媒體上出現的照片顯示，烏克蘭的旗艦「薩哈達契尼」號（Hetman Sahaidachny，U130）護衛艦已呈現半沉狀態。目前看來，它似乎是被刻意鑿沉，以免落入敵手的。分析指出，雖然這也可能是俄軍搞的鬼，但看來不太可能。

儘管這艘排水量3100噸的「風暴海燕」III型（Krivak III/）/門津斯基（Menzhinskiy）級護衛艦對俄羅斯黑海艦隊來說，沒甚麼重大的戰力可言，但要是能擄獲它，將成為宣傳大斬獲，可力振俄軍士氣。

「薩哈達契尼」號雖然只裝備了100mm甲板砲、小型艦砲、反潛榴彈發射器，魚雷發射管和1架直升機，看起來沒甚麼，但卻令烏克蘭海軍引以為傲。

這艘艦齡30年的護衛艦在被鑿沉前，據稱是在港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）接受維修。隨著鄰近的刻松（Kherson）淪陷，接下來奧德薩（Odessa）可能遭兩棲攻擊，烏克蘭西南部也面臨了新壓力。